طهران تحتج لدى جورجيا على "معاملة سيدات محجبات" في مطار تبليسي

قدمت طهران، أمس الخميس، احتجاجا للسلطات الجورجية، وذلك على واقعة تعرض عدد من السيدات الإيرانيات المحجبات لانتهاكات أثناء عملية التدقيق الأمني في مطار العاصمة تبليسي.

© Sputnik . Alexander Chipurin جورجيا تصدر تصريحا بشأن سوء معاملة السياح الخليجيين

وتقدمت السفارة الإیرانیة في تبلیسي باحتجاج شدید رفعته إلى الخارجیة الجورجیة. بحسب ما نقلته قناة "العالم" الإخبارية.

وذكر المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة، بهرام قاسمي، أمس الخمیس، أنه وفي ضوء تقریر لمكتب وزارة الخارجیة في أصفهان بناء على التقریر الذي أعد عبر اتصال السفیر الإیراني في جورجیا هاتفیا مع عدد من المسافرین في هذه الرحلة، فقد قدمت السفارة الإیرانیة في تبلیسي احتجاجها الشدید لوزارة الخارجیة الجورجیة والشرطة الأمنیة في مطار تبليسي.

وأضاف قاسمي أن متابعات السفارة الإیرانیة في تبلیسي والدائرة العامة للشؤون القنصلیة في وزارة الخارجیة ومكتب ممثلیة وزارة الخارجیة في أصفهان مستمرة بهذا الصدد، ومن ضمن الإجراءات المتخذة یمكن الإشارة إلى إبلاغ احتجاج الدائرة العامة للشؤون القنصلیة في الخارجیة للسفارة الجورجیة في طهران وإرسال مذكرة احتجاج من قبل السفارة الإیرانیة في تبلیسي لوزارة الخارجیة الجورجیة وكذلك الطلب من السفیر الجورجي في طهران توضیحا بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة: كما طُلب من المسؤولین المعنیین الجورجیین متابعة القضیة والامتناع عن تكرار مثل هذه التصرفات مع المسافرین الإیرانیین، حیث نأمل في ظل مجموعة الإجراءات المتخذة هذه أن تلتزم الشرطة الأمنیة في مطار تبلیسي منتهى الدقة والاهتمام في الحفاظ على حرمة السیدات المسلمات والحیلولة دون حدوث مثل هذه الأمور.