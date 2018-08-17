بعد تبرع السعودية بـ 100 مليون دولار... التحالف الدولي في سوريا يتحدث

صرح مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي، بريت ماكغورك، أن واشنطن تستعد للمرحلة الأخيرة من العملية العسكرية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

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موسكو — سبوتنيك . صرح مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ، بريت ماكغورك، أن الولايات المتحدة تستعد للمرحلة الأخيرة من العملية العسكرية للقضاء على تنظيم " داعش " الإرهابي (المحظور في روسيا والمدرج على القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية).

وقال ماكغورك للصحفيين: "سنبقى في سوريا، ويتم إيلاء اهتمام للقضاء الكامل على "داعش".

وأضاف: نحن لم نبدأ بعد المرحلة الأخيرة من القضاء "المادي" على "داعش"، وهذا ما يجري التحضير له الآن، ستكون عملية عسكرية مهمة وذلك لأنه لا يزال هناك العديد من مسلحي التنظيم.