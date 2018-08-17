واشنطن تستعد للمرحلة النهائية من القضاء على "داعش" في سوريا

صرح ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي، بريت ماكغورك، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تستعد للمرحلة الأخيرة من العملية العسكرية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

© AFP 2018 / Oliver Berg / DPA بعد تبرع السعودية بـ 100 مليون دولار... التحالف الدولي في سوريا يتحدث

واشنطن — سبوتنيك . وقال ماكغورك للصحفيين: "سنبقى في سوريا. لدينا اهتمام للقضاء الكامل على " داعش ". نحن لم نطلق بعد المرحلة الأخيرة من القضاء "المادي" على داعش، وهذا ما يجري التحضير له الآن، ستكون عملية عسكرية مهمة جداً، وذلك لأنه لا يزال هناك عدد كبير من مسلحي "داعش".

هذا، واستولى تنظيم "داعش"، عامي 2014-2015، على مناطق واسعة في سوريا والعراق. وبدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق، ومن ثم في سوريا التي يعمل فيها التحالف دون إذن من سلطات البلاد.