الجيش الإيراني يعلن مشروع صواريخ بعيدة المدى

أعلن قائد قوات طيران الجيش الإيراني، العميد يوسف قرباني، أن بلاده تعمل على مشروع من شأنه تطوير تسليح المروحيات بصواريخ بعيدة المدى.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال قرباني في ملتقى أقيم، اليوم السبت، لتعزيز التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الإيرانيه، "لقد بلغنا اليوم مستوى من الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات بحيثإاننا نزود منظمة "بنها" (منظمة دعم وتحديث المروحيات الإيرانية) بقطع الغيار".



© Sputnik . Igor Russak للمرة الأولى إيران تزود إحدى بوارجها بنظام مدفعي دفاعي محلي الصنع

وتابع العميد قرباني، "أعتبر تحقيق التقدم بنسبة 16.2% في مشروع "ذوالفقار" (مشروع تحديث المروحيات)، من أهم برامج هذه القوة، لافتا إلى أن تزويد المروحيات بصواريخ بعيدة المدى يعد من البرامج المدرجة في جدول الأعمال".

وأشار إلى، أن "طيران الجيش لعب دورا بارزا في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988)، حيث قام بـ 500 ألف تحليق عملاني و700 ألف طلعة جوية، واستشهد 276 من كوادرها، فيما أصيب أكثر من 700 آخرين بإعاقة بدنية خلال الحرب فضلا عن 11 من الأسرى الأحرار"، حسب قوله.

ونوه قائد قوات طيران الجيش الإيراني، "إلى دعم طيران الجيش للوحدات الأخرى ومنها إنجاز 8 آلاف ساعة تحليق عملاني، دعما لمقر "حمزة سيد الشهداء" في شمال غرب البلاد، ومقر "قدس" في جنوب شرق البلاد".

وكان أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت أيضا، عن إنجاز عسكري جديد يضاف إلى سلسة الأسلحة المطورة محليا التي بدأ في الكشف عنها.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أزيح الستار برعاية قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، عن محاكي مطور للمروحية 206، وجاء ذلك على هامش ملتقى التنسيق والتعاون بين طيران الجيش وطيران الحرس الثوري.

وأكدت الوكالة، أنه تم إنجاز هذا المشروع من قبل دائرة الأبحاث، وجهاز الاكتفاء الذاتي لطيران الجيش (وحدة المروحيات).