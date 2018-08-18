الجيش الإيراني يعلن مشروع صواريخ بعيدة المدى

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال قرباني في ملتقى أقيم، اليوم السبت، لتعزيز التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الإيرانيه، "لقد بلغنا اليوم مستوى من الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات بحيثإاننا نزود منظمة "بنها" (منظمة دعم وتحديث المروحيات الإيرانية) بقطع الغيار".
وأشار إلى، أن "طيران الجيش لعب دورا بارزا في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988)، حيث قام بـ 500 ألف تحليق عملاني و700 ألف طلعة جوية، واستشهد 276 من كوادرها، فيما أصيب أكثر من 700 آخرين بإعاقة بدنية خلال الحرب فضلا عن 11 من الأسرى الأحرار"، حسب قوله.
وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أزيح الستار برعاية قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، عن محاكي مطور للمروحية 206، وجاء ذلك على هامش ملتقى التنسيق والتعاون بين طيران الجيش وطيران الحرس الثوري.
وأكدت الوكالة، أنه تم إنجاز هذا المشروع من قبل دائرة الأبحاث، وجهاز الاكتفاء الذاتي لطيران الجيش (وحدة المروحيات).
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