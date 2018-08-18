وكالة: تنظيم "داعش" الإرهابي يهاجم مساكن جنود أمريكيين في دير الزور

استهدفت عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي مساكن لجنود أمريكيين في ريف دير الزور، شمالي سوريا، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن مصادر محلية.

وقالت المصادر إن عناصر التنظيم شنت ليل الجمعة هجوما من 3 محاور على مساكن للجنود الأمريكيين في حقل "العمر" النفطي.

وحاول التنظيم في هجومه الأول عبر سيارة مفخخة التقدم باتجاه مساكن الجنود، إلا أنه تعرض لقصف من قبل مقاتلات التحالف الدولي ما أسفر عن مقتل عدد من عناصرالتنظيم ومدني يعمل في الحقل، وإصابة 5 مدنيين آخرين.

© AP Photo / French Army غارات للتحالف الأمريكي جنوب شرق دير الزور توقع قتلى وجرحى

وعاد التنظيم ونفذ هجومين آخرين بشكل متزامن على المنطقة، واشتبك خلالهما مع عناصر تنظيم "ب ي د"، الذي يستولي على المنطقة.

وعقب فترة من الاشتباكات انسحب عناصر "داعش" من المنطقة، ولم يصدر على الفور أي تعليق من قوات التحالف الدولي بخصوص الهجمات.

وكان ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي، بريت ماكغورك، قال أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تستعد للمرحلة الأخيرة من العملية العسكرية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ماكغورك للصحفيين: "سنبقى في سوريا. لدينا اهتمام للقضاء الكامل على "داعش". نحن لم نطلق بعد المرحلة الأخيرة من القضاء "المادي" على داعش، وهذا ما يجري التحضير له الآن، ستكون عملية عسكرية مهمة جدا، وذلك لأنه لا يزال هناك عدد كبير من مسلحي "داعش".

هذا، واستولى تنظيم "داعش"، عامي 2014-2015، على مناطق واسعة في سوريا والعراق. وبدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق، ومن ثم في سوريا التي يعمل فيها التحالف دون إذن من سلطات البلاد.