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    القرويون الهنود المتضررون من الفيضانات يمرون في مراكبهم بجوار مرمى مغممور جزئيا في قرية موكاتا، على بعد 70 كم من جواهاتي، الهند 11 يوليو/ تموز 2013

    في ظل أنباء عن هطول أمطار جديدة... مئات القتلى في فيضانات الهند

    © AFP 2018 / Biju Boro
    العالم
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    خلفت الفيضانات في الهند أكثر من 320 قتيلا في ولاية كيرالا جنوب الهند، فيما تحاول عشرات المروحيات وآلاف الجنود إنقاذ المدنيين، في ظل أنباء عن هطول المزيد من الأمطار.

    وبحسب وكالة فرانس برس، حذرت سلطات كيرالا السكان منذ، أمس الجمعة، من أن الأرصاد تتوقع أمطارا غزيرة جديدة، يومي السبت والأحد.

    وأعلن رئيس حكومة كيرالا بينارايي فيجايان، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 324 خلال عشرة أيام من الأمطار الغزيرة، التي قال إن الولاية لم تشهد مثيلا لها منذ قرن.

    وأمام ما وصفه بأنه "أزمة خطيرة جدا"، انطلقت عمليات الإغاثة بمشاركة مئات العسكريين وأكثر من 320 زورقا لمساعدة ستة آلاف شخص عالقين، بسبب ارتفاع المياه، وتم تعزيز الفرق مع نشر المزيد من المراكب ومن عناصر الجيش، وفق ما أكد مسؤول حكومي في كيرالا لفرانس برس.

    وتقوم مروحيات بإلقاء الطعام ومياه الشرب للسكان العالقين في مناطق معزولة، وأرسلت قطارات محملة بمياه الشرب إلى كيرالا.

    وقالت السلطات أن نحو 310 آلاف شخص شردتهم السيول والفيضانات لجأوا إلى ألفي مخيم أعدت لاستقبالهم.

    وزار رئيس الوزراء نارندرا مودي مساء الجمعة كيرالا، حيث التقى مسؤولين وتفقد المنطقة من الجو ثم كتب على تويتر "اطلعت على الوضع. الحكومة قدمت كل مساعدة ممكنة لكيرالا، هذا يتضمن مساعدة مالية ومن الحبوب والأدوية"، وخصصت مساعدة عاجلة بقيمة 75 مليون دولار للولاية.

    وحذر مكتب فيجايان مجددا سكان الولاية البالغ عددهم 33 مليونا، من أن جميع الأقاليم في حالة الخطر ما عدا إقليم كاسارغود.

    وتدخلت مروحية لإغاثة ساجيتا جابيل البالغة من العمر 25 عاما، والتي وضعت مولودها مباشرة بعد نقلها إلى المستشفى إثر إنقاذها.

    وقال الكومندان فيجاي فرما للتلفزيون، إنها أنقذت من حي ألوفا في كوشي أبرز مدن كيرالا وهي توشك على الوضع.

    عمال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى انهار في قرية شاهبيري، شرق نيودلهي، الهند 18 يوليو ، 2018
    © AP Photo / Altaf Qadri
    مصرع أكثر من 320 شخصا جنوبي الهند بسبب الأمطار الموسمية

    وفي هذه الأثناء وجه كثيرون نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أجو فرغيز على فيسبوك في رسالة سرعان ما انتشرت "عائلتي والعائلات المجاورة تواجه صعوبات بسبب السيول في المنطقة الممتدة من بنداناد نكادا إلى ألابوزا، الهواتف الجوالة لا تعمل. ساعدونا أرجوكم".

    وأكد مسؤول محلي أن أعطال شبكة الهاتف تجعل الاتصال مع الناس متعذرا.

    وعطلت السيول والأمطار أكثر من عشرة آلاف كيلومتر من الطرق وفق حكومة كيرالا التي أمرت بفتح بوابات 34 سدا وخزانا للمياه بلغت فيها المياه مستوى خطرا.

    وتقرر إبقاء مطار كوشي الدولي مغلقا حتى 26 أغسطس/ آب، على الأقل علما أن كيرالا زارها أكثر من مليون سائح السنة الماضية.

    وتتعرض الولاية سنويا لأمطار غزيرة في الفترة من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول، لكن الأمطار كانت قوية جدا هذه السنة.

    وغمرت الأمطار ولايات هندية أخرى، وقالت وزارة الداخلية إن 868 شخصا قتلوا في سبع ولايات منذ بداية الأمطار الموسمية    

    انظر أيضا:

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    فيضانات الهند, مأساة فيضانات الهند, فيضانات, الهند
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