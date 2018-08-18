انتهاء مباحثات بوتين وميركل في ميزبيرغ بعد 3 ساعات

انتهت محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات في قلعة ميزيبرغ، وفقا لمرسل وكالة "سبوتنيك".

ميزيبرغ — سبوتنيك. وبدأ اللقاء بين الزعيمين تقريبا في الساعة 20:00 بتوقيت موسكو وانتهت المحادثات عند الساعة 23:00.

© Sputnik . SERGEY GUNEEV بوتين: من المهم الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

وكان على جدول أعمال لقاء الزعيمين بحث عدة ملفات على رأسها العلاقات الثنائية وسوريا وأوكرانيا بالإضافة لإيران.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لبحث مشكلات العلاقات الثنائية مع ألمانيا بما فيها المشكلات التجارية والاقتصادية، وأنه من المهم الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بوتين للصحفيين قبل بدء مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "نحن على استعداد لمناقشة كل مشاكل العلاقات الروسية الألمانية والقضايا الدولية الراهنة".

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعلق أهمية كبيرة على تطوير التعاون مع ألمانيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. وقال الرئيس الروسي "أنطلق من حقيقة أننا سنناقش حالة وآفاق العلاقات التجارية والاقتصادية". وشدد على أن ألمانيا هي واحدة من الشركاء الرئيسيين لروسيا.

من جهتها أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، عن ثقتها في إمكانية حل جميع الخلافات عن طريق الحوار، وأنها سعيدة باستقبال بوتين.