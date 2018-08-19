الصين تعتقل 26 يشتبه بأنهم من لصوص المقابر الأثرية

ألقت السلطات الصينية القبض على 26 مشتبها بهم في سرقة آثار، اليوم الأحد، واستعادت نحو 650 قطعة سرقت من موقع أثري للدفن في إقليم تشينغهاي بشمال غرب الصين، بحسب وزارة الأمن العام الصينية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الخبراء يعتقدون أن العديد من القطع المستردة "ذات قيمة تاريخية عظيمة" لأنها توضح العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب في مستهل فترة من حكم سلالة تانغ في الصين بين عامي 619 و907، حسبما ذكرت رويترز.

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وترجح السلطات أن الجناة نهبوا القطع من مقابر دولان التي تقع على طريق الحرير القديم ورتبوا لبيعها بعد ذلك، وقالت الوزارة الصينية إن عددا من الاعتقالات جرى في أقاليم تقع إلى الشرق بعد تحقيق بدأ عام 2017.

وقال مسؤول بالشرطة لتلفزيون الصين المركزي اليوم الأحد إن المجرمين، وبينهم اثنان كانوا على قائمة أهم المطلوبين للشرطة، طلبوا ما يصل إلى 80 مليون يوان (11.6 مليون دولار) نظير القطع الأثرية.

وجاء في بيان للوزارة أن السلطات صنفت 16 من بين القطع المستردة البالغ عددها 646 على أنها قطع أثرية ثقافية من الطراز الأول، وأفاد الصندوق العالمي للآثار، ومقره نيويورك، بأن أعمال تنقيب جزئية في مقابر دولان كشفت عن مجموعة قيمة من المنسوجات والثياب الحريرية القديمة وبينها قطع قادمة من آسيا الوسطى وبيزنطة.