الصين تعتقل 26 يشتبه بأنهم من لصوص المقابر الأثرية

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الخبراء يعتقدون أن العديد من القطع المستردة "ذات قيمة تاريخية عظيمة" لأنها توضح العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب في مستهل فترة من حكم سلالة تانغ في الصين بين عامي 619 و907، حسبما ذكرت رويترز.
وقال مسؤول بالشرطة لتلفزيون الصين المركزي اليوم الأحد إن المجرمين، وبينهم اثنان كانوا على قائمة أهم المطلوبين للشرطة، طلبوا ما يصل إلى 80 مليون يوان (11.6 مليون دولار) نظير القطع الأثرية.
وجاء في بيان للوزارة أن السلطات صنفت 16 من بين القطع المستردة البالغ عددها 646 على أنها قطع أثرية ثقافية من الطراز الأول، وأفاد الصندوق العالمي للآثار، ومقره نيويورك، بأن أعمال تنقيب جزئية في مقابر دولان كشفت عن مجموعة قيمة من المنسوجات والثياب الحريرية القديمة وبينها قطع قادمة من آسيا الوسطى وبيزنطة.
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