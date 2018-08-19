زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شمال شرقي جزيرة لومبوك الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة وقع في البحر اليوم الأحد، على مسافة 124 كيلومترا شمال شرقي جزيرة لومبوك الإندونيسية، وعلى عمق كيلومتر واحد.