أثينا وأنقرة تعتزمان بحث تدابير بناء الثقة في المجال العسكري

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الاثنين، أن أثينا وأنقرة تستأنفان مباحثات إجراءات بناء الثقة العسكرية في مجال القوات المسلحة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للوزارة: "بعد الأحداث الأخيرة والإفراج عن العسكريين اليونانيين، وبناء على أوامر وزير الدفاع الوطني بانوس كامينوس، ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني، الأميرال إيفانغيلوس أبوستولاكيس، قد اتخذ قرار بإلغاء تعليق المناقشات بشأن تدابير بناء الثقة في ميدان القوات المسلحة مع تركيا".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أنقرة: التعاون العسكري مع واشنطن مستمر

هذا وتوقفت المفاوضات حول إجراءات ترسيخ الثقة في المجال العسكري بعد تدهور العلاقات اليونانية — التركية في بداية هذا العام، واعتقال عسكريين يونانيين في الأول من آذار/ مارس، دخلوا تركيا عن طريق الخطأ أثناء قيامهم بدوريات على الحدود، وعاد الجنود إلى اليونان في 15 آب/ أغسطس الجاري، بعد 167 يوما من السجن في تركيا.

وأعلن وزير الدفاع الوطني اليوناني، بانوس كامينوس، في وقت سابق، أن إطلاق سراح العسكريين اليونانيين، من السجن في تركيا يحسن العلاقات اليونانية التركية، ويظهر أن البلدين يمكنهما التعايش بسلام.