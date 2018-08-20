تركيا تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول الرسوم الأمريكية

قدمت تركيا شكوى ضد قرار زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية، على الواردات التركية من الحديد والألمنيوم، لمنظمة التجارة العالمية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت منظمة التجارة العالمية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "تركيا طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول النزاع مع الولايات المتحدة بشأن رسوم استيراد إضافية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الحديد والألمنيوم. وقد تم تعميم الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 20 أغسطس/آب".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الحديد والألومنيوم

وكانت الولايات المتحدة قررت، يوم 10 أغسطس/آب الجاري، مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات التركية بنسبة 50 في المئة للحديد و20 في المئة للألومنيوم.

وكانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تدهورت بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على وزير العدل التركي عبدالحميد غل، ووزير الداخلية سليمان صويلو، متهما إياهما بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجاز بمضاعفة الرسوم على الألمنيوم وحديد الصلب من تركيا (بنسبة تصل إلى 20% و50%على التوالي). وتسبب هذا القرار بانخفاض سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي، أكثر من 7 ليرات للدولار.