بارجة راجمة روسية بانتظار إعلان من قبل إيران

أعلنت إحدى شركات الصناعات الدفاعية الروسية عن أنها تنتظر تصدير بارجة متطورة جديدة إلى إيران.

© AP Photo / Iranian Defense Ministry إزاحة الستار عن صاروخ إيراني ذكي له "قدرات خاصة"

قال المدير التنفيذي لشركة "ألماز" لتصميم الوسائل الدفاعية إن منتجي بارجة راجمة الصواريخ طراز "كاراكورت" التي يجري إنتاجها في القوة البحرية الروسية يأملون أن تبدي عدة دول بينها إيران استعدادها لشراء هذه البارجات.

ونقلت وكالة "أنباء فارس" عن وسائل إعلام روسية أنه "يتوقع أن نتلقى دعوات ملحوظة من قبل شركائنا القدماء في حقل الصناعات الدفاعية والعسكرية."

وقال رئيس هذه الشركة الدفاعية الروسية إن الدول التي ننتظر منها أن تقدم طلبات لشراء هذه البارجات هي دول منها فيتنام والصين والهند وكذلك أندونيسيا والجزائر وإيران وعدة دول أخرى.