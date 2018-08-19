نتنياهو يشدد لبولتون على رفض امتلاك إيران للسلاح النووي

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامن نتنياهو، على الموقف الإسرائيلي الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، وعلى صد ما وصفه بالعدوان الإيراني في المنطقة.

القدس — سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه مساء اليوم الأحد 19 أغسطس/ آب مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي وصل إلى إسرائيل صباح اليوم في زيارة تستمر ليومين، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وحضر اللقاء السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء "أيها السفير بولتون، يا جون، يسرني أن أراك. إننا صديقين منذ سنوات طويلة وأستطيع أن أشهد بأن في إطار منصبك وخارجه أنت صديق حقيقي لإسرائيل وداعم متحمس للتحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "زيارتك إلى هنا تحمل في طياتها أهمية كبيرة، في أعقاب القرار المهم الذي اتخذه الرئيس ترامب والذي قضى بنقل السفارة إلى القدس وبالانسحاب من الاتفاقية السيئة مع إيران".

وتابع نتنياهو بالقول "أتطلع إلى مناقشة قضايا كثيرة معك وخاصة الاستمرار في صد العدوان الإيراني في المنطقة وضمان عدم امتلاكهم أبدا الأسلحة النووية. هنالك مواضيع كثيرة أخرى ولكن هذه هي نقطة جيدة للبداية".

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون: "يشرفني كثيرا أن أتواجد هنا. يسعدني أن أراك مرة أخرى وأن أتحدث عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية".

وأضاف بولتون "العام والنصف الأخيرين كانا مثيرين للغاية في إدارة ترامب، بما في ذلك بعض القضايا التي تفضلت بذكرها. من البديهي أننا نواجه تحديات كبيرة بالنسبة لإسرائيل وللولايات المتحدة وللعالم أجمع. البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ البالستية يحتلان رأس القائمة. يسرني أن أكون هنا وأتطلع إلى مباحثاتنا".