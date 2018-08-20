ترامب على استعداد لرفع العقوبات عن روسيا ولكن بشرط

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مستعد لرفع العقوبات المفروضة على موسكو، إذا تعاونت روسيا مع الولايات المتحدة.

واشنطن — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز"، خلال مقابلة حصرية مع ترامب، ذكر فيها أنه مستعد للنظر برفع العقوبات عن روسيا إذا اتخذت موسكو خطوات للعمل مع الولايات المتحدة، في قضايا مثل سوريا وأوكرانيا.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب: حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي قد يؤدي إلى أن يكون رئيس وزراء إسرائيل اسمه محمد

يذكر أن العلاقات الروسية- الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

هذا وصادق ترامب، على قانون "كاتسا" حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" في 2 آب/أغسطس الماضي، ما أدى إلى زيادة التوتر مع روسيا.

وينص القانون [كاتسا] على فرض العقوبات على روسيا وإيران و كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأشخاص والشركات من دول ثالثة، التي تتعاون مع تلك الدول الثلاث، وأعلنت الإدارة الأميركية منذ البداية أنها تنوي تطبيق آلية العقوبات بشكل انتقائي، مع مراعاة مصالحها الوطنية ومصالح الحلفاء والشركاء.

هذا وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس. ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".