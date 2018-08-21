عقد منتدى الشراكة الروسية - الأمريكية عبر المحيط الهادئ لعام 2019 بمدينة خاباروفسك

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الثلاثاء 21 آب/أغسطس، ان الاجتماع الرابع والعشرين للشراكة الروسية - الأمريكية عبر المحيط الهادئ في عام 2019 سيعقد بمدينة خاباروفسك الروسية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "يعقد الاجتماع التالي الـ 24 بمدينة خاباروفسك في عام 2019، وسيتم فيما بعد تحديد التواريخ الدقيقة، وأكد ممثلو سلطات خاباروفسك استعدادهم استقبال المشاركين".



© Fotolia / Plysuikvv واشنطن مهتمة بمشاركة موسكو في استخراج الغاز والنفط في ألاسكا

وأشارت السفارة إلى أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق حول عقد جلسة المنتدى لعام 2021 في جمهورية بورياتيا الروسية.وتم عقد الاجتماع الثالث والعشرين للشراكة الروسية الأمريكية عبر المحيط الهادئ، في نهاية تموز/ يوليو الماضي في أنكوراج (في ولاية ألاسكا)، بحضور مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة وممثلي دوائر الأعمال والمنظمات العامة، وشركات النفط الأمريكية إكسون موبايل وبيكر هيوز.