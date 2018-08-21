عقد منتدى الشراكة الروسية - الأمريكية عبر المحيط الهادئ لعام 2019 بمدينة خاباروفسك

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "يعقد الاجتماع التالي الـ 24 بمدينة خاباروفسك في عام 2019، وسيتم فيما بعد تحديد التواريخ الدقيقة، وأكد ممثلو سلطات خاباروفسك استعدادهم استقبال المشاركين".
وتم عقد الاجتماع الثالث والعشرين للشراكة الروسية الأمريكية عبر المحيط الهادئ، في نهاية تموز/ يوليو الماضي في أنكوراج (في ولاية ألاسكا)، بحضور مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة وممثلي دوائر الأعمال والمنظمات العامة، وشركات النفط الأمريكية إكسون موبايل وبيكر هيوز.
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