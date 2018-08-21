في عيد الأضحى... الرئيس الفلبيني يدعو للسلام بين الأديان

أعرب الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، في تهنئته بحلول عيد الأضحى، أن يساهم السلام والوحدة في تنوع الأديان.

وقال في رسالته، بمناسبة عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء: "لعل هذا الاحتفال يجمعنا معا في أملنا المشترك في بناء مجتمعات متنوعة متجذرة في الاحترام المتبادل والسلام".

وأضاف "إنني على ثقة بأننا سنجد في وسط تقاليدنا الدينية القوة والإلهام لنعيش حياة تتجاوز الحواجز الاجتماعية والسياسية والثقافية، دعونا معا نزيد الوحدة والوئام بين الناس من مختلف الأديان".

وأشار دوتيرتي، إلى أن "عيد الأضحى هو واحد من أعظم الأعياد الإسلامية، فهو يشيد برغبة النبي إبراهيم بالتضحية بابنه إسماعيل ليثبت طاعته لله، كما أنه يمثل نهاية موسم الحج السنوي إلى أقدس المواقع الإسلامية في المملكة العربية السعودية".

وتابع أن "هذا العيد المقدس هو بمثابة تذكير للوفاء الذي وجد في التضحية، وأن إيمان النبي إبراهيم أرشدنا نحو مؤسسة روحية قوية، تستمد توجهاتها من قيمنا المشتركة في الرحمة ونكران الذات والأمل".