الخارجية الروسية: لا يوجد خطط للقاء منفصل بين لافروف وممثلي حركة طالبان

صرح متحدث في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بعدم وجود خطط للقاء منفصل لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بممثلي حركة طالبان، في إطار لقاء موسكو المرتقب يوم 4 أيلول/سبتمبر حول أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. وأجاب المتحدث بالنفي ردا على سؤال في هذا الصدد.

هذا وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، قد أكد أن ممثلي حركة "طالبان" سيشاركون في لقاء موسكو المرتقب حول أفغانستان يوم 4 أيلول/ سبتمبر القادم.

© AP Photo / Massoud Hossaini حركة "طالبان" توافق على المشاركة في لقاء موسكو بشأن أفغانستان

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه سيتم مناقشة آفاق هدنة طالبان وكابول، خلال الاجتماع المرتقب مشيرة في الوقت ذاته أن موسكو تدعم بشكل حصري الاتصالات مع طالبان لضمان سلامة المواطنين الروس في أفغانستان، وتشجيع هذه المجموعة على الانضمام إلى عملية المصالحة الوطنية.

بدوره أعلن السفير الأفغاني لدى روسيا، عبد القيوم كوتشاي، أن بلاده لا تعارض مشاركة طالبان في اجتماع موسكو بشأن أفغانستان يوم 4 أيلول/ سبتمبر.

هذا وجرى إطلاق "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان في شباط/ فبراير 2017.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن هذه الصيغة تناسب أكثر للحوار المباشر بين كابول وطالبان. كما أعرب عن أسفه لرفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر هذه الصيغة.

هذا وتدهور الوضع في أفغانستان بشكلٍ ملحوظ بعد دخول حركة "طالبان" المتطرفة، ومسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، في صراع مباشر فيما بينهم على النفوذ، للسيطرة على ثلاث محافظات أفغانية.