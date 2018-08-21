عقوبات أمريكية على مواطنين روس وشركتين بسبب كوريا الشمالية

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قامت بإدراج اثنين من مواطني روسيا، وشركتين - روسية وسلوفاكية على قائمة العقوبات.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب على استعداد لرفع العقوبات عن روسيا ولكن بشرط

واشنطن — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قامت بإدراج اثنين من مواطني روسيا، وشركتين — روسية وسلوفاكية — على قائمة العقوبات

وشملت قائمة العقوبات كل من "أنطون ناغيبين، مواليد عام 1985، ومارينا تسارييفا، مواليد عام 1973، لارتباطهم بشركة "دايف تيخنو سيرفيس" المدرجة في كشف العقوبات بالفعل".

وكذلك شملت القائمة أيضا شركة "فيلا مارين أل تي دي" من سان بطرسبورغ، والشركة السلوفاكية "لاسنو أس أر أو".