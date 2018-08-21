الخارجية الأمريكية تتحدث عن لقاء بوتين وترامب في هلسنكي

واشنطن — سبوتنيك. وقال ميتشل خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، ردا عن سؤال لسيناتور حول ما إذا كان الرئيسان قد ناقشا تمديد المعاهدة بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3"، "لم تكن هذه المناقشات عميقة بمضمونها".
ورفض ميتشل بشكل قاطع الإجابة عن سؤال، ما إذا كان القائدان قد ناقشا هذا الموضوع، وكذلك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، موضحا بأن هذا الموضوع لا يدخل في نطاق مسؤوليته.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
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