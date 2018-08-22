منحة مالية أوروبية لإيطاليا لرعاية اللاجئين صحيا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح إيطاليا مبلغا قدره 9 ملايين يورو كمساعدات طارئة، لتحسين الخدمات الصحية للاجئين، حيث سيطال هذا الدعم المالي أكثر من 42000 شخص في مناطق مختلفة من روما.

أمستردام — سبوتنيك. جاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "بالأمس، منحت المفوضية الأوروبية مساعدة مالية عاجلة إلى إيطاليا بلغت 9 ملايين يورو، للمساعدة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في مرافق الاستقبال لطالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الدولية."

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، "تعرضت إيطاليا لضغوط خاصة خلال السنوات الماضية ولن تتأخر اللجنة عن دعم الجهود الإيطالية عندما يتعلق الأمر بإدارة الهجرة وتوفير المأوى للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية.

© REUTERS / Stringer السماح لمئات المهاجرين بدخول إيطاليا بعد تعهد دول أوروبية باستقبال لاجئين

وسيساعد هذا التمويل على تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأساسية من خلال الوصول الكافي إلى الخدمات الطبية، وستواصل اللجنة دعم جميع الدول الأعضاء تحت الضغط مع الاستمرار في العمل نحو حلول أوروبية دائمة طويلة الأمد".

وأضاف البيان، "وستصل المساعدات المالية إلى أكثر من 42000 شخص في مناطق إميليا- رومانيا، ولازيو، ليجوريا، توسكانا، وصقلية. وسيولى اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم النساء والأطفال."

يذكر أن المفوضية الأوروبية قامت حتى الآن بتخصيص أكثر من 200 مليون يورو كمساعدات طارئة لدعم إدارة الهجرة في إيطاليا. وتأتي مبالغ التمويل للطوارئ في أولويات المبلغ المخصص لروما وهو 653.7 مليون يورو في إطار صندوق اللجوء والهجرة، والبرنامج الوطني لصندوق الأمن الداخلي.

يذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبي، كانوا قد توصلوا في وقت سابق، إلى اتفاق حول الهجرة، يؤكد على مبدأ إنشاء مراكز على أساس طوعي لمراقبة الهجرة، واستقبال اللاجئين على أراضي أوروبا.

هذا وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.