ريابكوف: قيام روسيا وتركيا وإيران بعمل مفيد في سوريا يغيظ الأمريكيين

موسكو — سبوتنيك. قال ريابكوف في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية": "الخارجية الأمريكية أعلنت مجددا أن مفاوضات جنيف هي الساحة الوحيد لجهود تسوية الأزمة السورية، لماذا هي الساحة الوحيدة؟ لماذا ينفون كل العمل الإيجابي الذي يجري؟ لأن روسيا وتركيا وإيران تقوم بذلك؟ هذا يغيظ الأمريكيين، حقيقة قيام الآخرين بعمل مفيد".
واتفقت الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، تركيا، إيران) في وقت سابق على استكمال جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري بما فيها قضية المعتقلين، كما أكدوا وقوفهم "ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا والدول المجاورة".
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