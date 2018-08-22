ريابكوف: قيام روسيا وتركيا وإيران بعمل مفيد في سوريا يغيظ الأمريكيين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة تعرقل العمل على تسوية مشاكل الإرهاب في إدلب.

موسكو — سبوتنيك. قال ريابكوف في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية": "الخارجية الأمريكية أعلنت مجددا أن مفاوضات جنيف هي الساحة الوحيد لجهود تسوية الأزمة السورية، لماذا هي الساحة الوحيدة؟ لماذا ينفون كل العمل الإيجابي الذي يجري؟ لأن روسيا وتركيا وإيران تقوم بذلك؟ هذا يغيظ الأمريكيين، حقيقة قيام الآخرين بعمل مفيد".

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah أنصاري: هدف الدول الضامنة هو مساعدة اللاجئين على العودة لبلادهم بطريقة آمنة

وتابع: "هم لا يغادرون منطقة ما وراء الفرات، ويعرقلون تسوية مشاكل محاربة الإرهاب في إدلب ، ويحتفظون بقاعدتهم العسكرية في التنف، إنهم لا يصغون للحجج الجلية…أنه من دون دعوة الحكومة الشرعية لا يمكن لقوات دولة التواجد على أراضي دولة أخرى".

واتفقت الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، تركيا، إيران) في وقت سابق على استكمال جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري بما فيها قضية المعتقلين، كما أكدوا وقوفهم "ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا والدول المجاورة".