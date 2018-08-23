الأقمار الصناعية تكشف توقف كوريا الشمالية عن تفكيك موقع صواريخ

ذكر مركز للأبحاث في واشنطن، يوم الأربعاء، أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية الأسبوع الماضي تشير إلى أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ في الربع الأول من أغسطس/ آب رغم تعهد قدمه زعيمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة في يونيو/ حزيران.

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وبحسب ما أفادت "رويترز"، قال مركز "38 نورث"، إن صور الاقمار الصناعية التجارية لمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في 16 أغسطس تشير إلى "عدم وجود أي أنشطة تفكيك كبيرة" سواء في موقع اختبارات محركات الصواريخ أو منصة الاطلاق منذ الثالث من أغسطس الجاري.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، في وقت سابق، إن التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك منشآتها في محطة سوهاي تتماشى مع تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمته مع ترامب في سنغافورة في الـ 12 من يونيو الماضي.

وأوضح تقرير مركز 38 نورث إن تقدما كبيرا حدث في إزالة موقع التجارب من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب لكنه أضاف "المكونات التي أزيلت في السابق لا تزال مكدسة على الأرض".