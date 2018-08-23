ترامب يأمر بالنظر في مصادرة الأراضي وقتل المزارعين في جنوب أفريقيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه طلب من وزير خارجيته بالنظر في مصادرة الأراضي وقتل المزارعين في جنوب إفريقيا.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو أن ينظر بعناية فائقة الاستيلاء على الأراضي والمزارع في جنوب أفريقيا، فضلا عن نزع الملكية وقتل الفلاحين على نطاق واسع".

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

وتأتي مطالبة ترامب هذه عقب برنامج لقناة" فوكس نيوز" ذكرت فيه أن حكومة جنوب أفريقيا تسلب الأرض من المزارعين البيض.

يذكر أن مصادرة الأراضي وقتل المزارعين من الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا تجري على مدار عقود بعد سقوط نظام الفصل العنصري عام 1994، وتم تغطيتها على نطاق واسع في العديد من الأفلام الوثائقية والأدبية.