فرنسا: مقتل شخص وإصابة اثنين في هجوم بسكين في ضاحية بباريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة اثنين في هجوم بسكين في ضاحية بباريس.

باريس —سبوتنيك.وقال مصدر بالشرطة الفرنسية، إن قوات الأمن قتلت المهاجم.

وقالت قناة بي.إف.إم الفرنسية، نقلا عن مصادر في الشرطة، إن "المعتدي معروف من قبل الأجهزة وله سجل في الترويج للإرهاب".

#BREAKING: One killed and two injured in knife attack near Paris: police



More as we know it. pic.twitter.com/emJOWBkMZ0 — dwnews (@dwnews) August 23, 2018

وأضافت القناة أن "الشرطة أطلقت النار على المعتدي وأصابته بجراح خطيرة توفي على أثرها".

وبحسب القناة، "صرخ المعتدي بعبارة "الله أكبر" أثناء تنفيذه لاعتدائه".