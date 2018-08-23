هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب جنوب إيران

عادت الهزات الأرضية لضرب إيران من جديد خلال الشهر الجاري، بعدما سجل الشهر الماضي 3 هزات أرضية، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس "ريختر"، عصر اليوم الخميس، مناطق في محافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، وقعت الهزة الأرضية في الساعة الثالثة و22 دقيقة من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي (العاشرة و 52 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت غرينتش)، في عمق 5 كم من سطح الأرض.



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وضربت الهزة الأرضية مدن بستك وكوخرد وهرنغ، بالإضافة إلى مدينة جناح على بعد 24 كم من مركز الهزة.

وأعقبت الهزة الأرضية هذه هزة أخرى بقوة 4.3 درجة في الساعة الثالثة و40 دقيقة بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و10 دقائق قبل الظهر بتوقيت غرينتش)، بعمق 10 كم من سطح الأرض وعلى مسافة 6 كم من مدينة جناح.

ولم تسفر الهزة عن وقوع أضرار بحسب تقارير صحفية إيرانية.

وكانت ثلاث هزة أرضية قد ضربت إيران الشهر الماضي في غضون يومين، حيث أصابت منطقة "تازة آباد" في محافظة كرمانشاه.