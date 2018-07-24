للمرة الثالثة خلال يومين... هزة أرضية جديدة تضرب إيران

أعلنت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت محافظة كرمانشاه غرب إيران مساء اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز.

وبحسب وكالة أنباء فارس، حددت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران مركز الهزة الأرضية في منطقة "تازة آباد" غرب المحافظة، وعلى عمق 8 كيلومترات وفي الساعة 20:57 حسب التوقيت المحلي.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi طهران تدعو الدول الأوروبية للالتزام بحرية مبيعات النفط

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع هذه الهزة الأرضية.

وتعد هذه هي الهزة الأرضية الثالثة في غضون يومين التي تضرب منطقة "تازة آباد" بمحافظة كرمانشاه، حيث تعرضت إلى هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر أمس الإثنين، وهزة أرضية ثانية صباح اليوم الثلاثاء بقوة 4.4 درجة.