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18:56 23 أغسطس/ أب 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية علم الولايات المتحدة

    ترامب: واشنطن ركزت لوقت طويل على روسيا وأهملت الصين

    © REUTERS / Leah Millis
    العالم
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    واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، هجومه على الصين، متهما إياها بتخسير الاقتصاد الأمريكي مئات المليارات من الدولارات، عبر انتهاك قوانين الملكية الفكرية.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية، خلال لقاء مع عدد من المسؤولين في إدارته، بواشنطن اليوم، لمناقشة قانون مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي، "لم نركز على الصين بشكل قوي خلال وقت طويل، وكنا نركز على روسيا".

    شي جين وترامب
    © AFP 2018 / SAUL LOEB
    ترامب لا يتوقع نتائج هامة من المفاوضات المقبلة مع الصين
    وتابع ترامب، "سنتخذ إجراءات ضد سرقة ملكياتنا الفكرية من قبل جهات خارجية"، مضيفا "سنحمي جواهر التاج في الصناعة الأمريكية".

    وكانت كل من الولايات المتحدة والصين صعدتا حربهما التجارية المريرة، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، عبر تطبيق رسوم جمركية عقابية نسبتها 25 بالمئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة على الأخرى، حتى في الوقت الذي استأنف فيه مسؤولون متوسطو المستوى من الجانبين المحادثات في واشنطن.

    ويفرض أكبر اقتصادين في العالم حاليا رسوما جمركية على منتجات قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار منذ أوائل يوليو/تموز. ويجهزان للمزيد مما يعزز التهديدات للنمو الاقتصادي العالمي.

    وقالت وزارة التجارة الصينية إن واشنطن "تظل متعنتة" بتطبيقها الرسوم الجمركية الأحدث، التي دخلت حيز التنفيذ من قبل الجانبين كما كان مقررا في الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش.

    وأضافت الوزارة في بيان مقتضب "الصين تعارض هذا بحزم، وستواصل اتخاذ الإجراءات المضادة الضرورية".

     

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الأمريكية الصينية, الحكومة الأمريكية, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الولايات المتحدة
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