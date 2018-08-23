ترامب: واشنطن ركزت لوقت طويل على روسيا وأهملت الصين

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية، خلال لقاء مع عدد من المسؤولين في إدارته، بواشنطن اليوم، لمناقشة قانون مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي، "لم نركز على الصين بشكل قوي خلال وقت طويل، وكنا نركز على روسيا".
وكانت كل من الولايات المتحدة والصين صعدتا حربهما التجارية المريرة، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، عبر تطبيق رسوم جمركية عقابية نسبتها 25 بالمئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة على الأخرى، حتى في الوقت الذي استأنف فيه مسؤولون متوسطو المستوى من الجانبين المحادثات في واشنطن.
ويفرض أكبر اقتصادين في العالم حاليا رسوما جمركية على منتجات قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار منذ أوائل يوليو/تموز. ويجهزان للمزيد مما يعزز التهديدات للنمو الاقتصادي العالمي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن واشنطن "تظل متعنتة" بتطبيقها الرسوم الجمركية الأحدث، التي دخلت حيز التنفيذ من قبل الجانبين كما كان مقررا في الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش.
وأضافت الوزارة في بيان مقتضب "الصين تعارض هذا بحزم، وستواصل اتخاذ الإجراءات المضادة الضرورية".
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