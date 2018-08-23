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22:05 23 أغسطس/ أب 2018
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    الخطوط الجوية الفرنسية

    الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية تعلنان وقف رحلاتهما إلى طهران

    © AFP 2018 / JOSEP LAGO
    العالم
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    أعلنت شركتا الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"، والخطوط الفرنسية "إيرفرانس" اليوم الخميس، وقف رحلاتهما إلى طهران بدءا من الشهر المقبل، بسبب ما قالتا إنه ضعف المردود التجاري بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران.

    وبحسب "فرانس برس"، قالت "إير فرانس"، التي كانت تسير رحلات إلى العاصمة الإيرانية من خلال شركة "جون" التابعة لها ذات الكلفة المنخفضة، إنها ستلغي رحلاتها إلى طهران في 18 سبتمبر/ أيلول، بسبب ما وصفته "ضعف المردود التجاري".

    الخطوط الجوية البريطانية
    © REUTERS / Eddie Keogh
    الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها بين لندن وطهران
    وقد خفضت الشركة الفرنسية بالفعل رحلاتها من باريس إلى طهران من ثلاث إلى واحدة في الأسبوع هذا الشهر، بحسب مكتب الاتصالات في الشركة.

    كما أعلنت "بريتيش إيرويز" في وقت سابق اليوم الخميس، إلغاء رحلاتها من لندن إلى طهران لأنه "لم يعد لها جدوى تجاريا".

    وقالت الشركة في بيان "سنعلق رحلاتنا من لندن إلى طهران، لأن هذه العملية ليس لها جدوى تجاريا حاليا"، مضيفة أن آخر رحلات ستكون في 22 و23 سبتمبر/ أيلول.
    وقالت الشركة إن قرارها لا علاقة له بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، التي أثرت على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد ودفعت العديد منها إلى الانسحاب.

    والشهر الماضي أعلنت شركة "كاي إل إم" الهولندية عن تعليق رحلاتها إلى طهران، بسبب "النتائج المالية والتوقعات المالية السلبية"، وقالت الشركة إنها تجري مناقشات مع شركات جوية شريكة لعرض حجوزات جديدة على زبائنها، أو ستعيد ثمن البطاقات.

    وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار الشركات الثلاث.

    الخطوط الجوية البريطانية
    © REUTERS / Eddie Keogh
    أول تعليق من إيران على قرار "الحظر" البريطاني
    وصرح للصحافيين في ليتوانيا "هذا أمر جيد، يجب أن تتبعه المزيد من الشركات لأنه يجب أن لا تكافأ إيران على عدوانها في المنطقة ولمحاولتها نشر الإرهاب".

    وكانت "إير فرانس" قد استأنفت رحلاتها إلى إيران في أبريل/ نيسان 2016 بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، والذي تم بموجبه تخفيف العقوبات على إيران مقابل ضمانات بأن لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

    ولا تزال شركتا "لوفتهانزا" و"أل إيطاليا" من بين الشركات الأوروبية التي تتوجه إلى إيران رغم الإعلان الأمريكي.

    وفي مايو/ أيار الماضي قالت الولايات المتحدة، أنها ستتخلى عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وتعيد فرض العقوبات على طهران على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر.

    وتعهدت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق — بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين، وروسيا — بالبقاء في الاتفاق، إلا أن شركات الدول الغربية بشكل خاص تخشى فرض عقوبات أمريكية باهظة عليها في حال استمرت في العمل في إيران.

    انظر أيضا:

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