مسؤول في الجيش الإيراني: قدراتنا الدفاعية والعسكرية مكرسة للأغراض الردعية

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أشار شعبانيان أن الأعداء وعلى رأسهم أمريكا، لم ولن يجرؤوا على التطاول على البلاد، بسبب القدرات العالية للصناعة العسكرية في بلاده، حسب قوله.
وأشار إلى أن النظام الإسلامي في إيران بقيادة أية الله السيد علي الخامنئي حقق الأمن الكامل للبلاد، وقال إن الصناعات الدفاعية الإيرانية هي ثمرة أربعة عقود من جهود الخبراء والعلماء الإيرانيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأفاد بأن صناعة أنواع الصواريخ بمدى ألفي كيلومتر هي ثمرة الاعتماد على الخبرة الوطنية وطاقات الشباب المختصين، وأن هذا النهج سيتواصل حسب حاجة البلاد، بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي.
ونوه إلى الحظر وتهديدات الأعداء في مختلف المجالات والحرب الاقتصادية ضد الثورة الإيرانية، معتبرا أن السبيل إلى الشموخ رهن بالصمود والبصيرة وتمسك الشعب بالولاية، حسب قوله.
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