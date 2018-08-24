مسؤول في الجيش الإيراني: قدراتنا الدفاعية والعسكرية مكرسة للأغراض الردعية

أكد مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون التفتيش، العميد سعيد شعبانيان، اليوم الجمعة، أن القدرات الدفاعية والعسكرية التي تمتلكها بلاده، ستستخدم فقط للإغراض الردعية.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أشار شعبانيان أن الأعداء وعلى رأسهم أمريكا، لم ولن يجرؤوا على التطاول على البلاد، بسبب القدرات العالية للصناعة العسكرية في بلاده، حسب قوله.



© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV موسكو وواشنطن تختلفان حول إيران و"التدخل"

وتابعت الوكالة، أن العميد شعبانیان، أوضح أن الاستكبار العالمي وحماته يدركون مدى قدرات وصناعة بلاده الدفاعية، ولو أطلقوا رصاصة على إيران فإنهم سيردون عليهم بعشرات الطلقات.

وأشار إلى أن النظام الإسلامي في إيران بقيادة أية الله السيد علي الخامنئي حقق الأمن الكامل للبلاد، وقال إن الصناعات الدفاعية الإيرانية هي ثمرة أربعة عقود من جهود الخبراء والعلماء الإيرانيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأفاد بأن صناعة أنواع الصواريخ بمدى ألفي كيلومتر هي ثمرة الاعتماد على الخبرة الوطنية وطاقات الشباب المختصين، وأن هذا النهج سيتواصل حسب حاجة البلاد، بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي.

ونوه إلى الحظر وتهديدات الأعداء في مختلف المجالات والحرب الاقتصادية ضد الثورة الإيرانية، معتبرا أن السبيل إلى الشموخ رهن بالصمود والبصيرة وتمسك الشعب بالولاية، حسب قوله.