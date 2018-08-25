ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري شرقي أفغانستان إلى 6 قتلى ومصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري وقع، اليوم السبت، شرقي أفغانستان إلى مقتل وإصابة 6 أشخاص.

كابول — سبوتنيك. وأعلنت السلطات الرسمية، أن مدنيين أفغانيين لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرون بجروح، في هجوم انتحاري استهدف تجمعا لمواطنين أمام مكتب مفوضية الانتخابات الأفغانية في الدائرة الخامسة وسط مدينة جلال أباد مركز ولاية ننغرهار.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova مصدر بالخارجية الروسية: لقاء موسكو حول أفغانستان سيعقد حتى في حال عدم مشاركة ممثلي كابول

وقال عطاء الله خوغياني الناطق باسم حاكم الولاية إن "الحادثة وقعت قرابة الساعة 11:30 قبل ظهر اليوم، السبت، (بالتوقيت المحلي) بالقرب من تجمع احتجاجي لأنصار مرشح للانتخابات التشريعية أمام مكتب المفوضية".

وتسبب الهجوم بأضرار في عدد من السيارات المتوقفة في المكان، فيما لم تعلن اَي جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم، لكن ولاية ننغرهار تشهد حضور كبير لمسلحي حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي سياق متصل، قامت الشرطة الأفغانية في وقت مبكّر من صباح اليوم بإزالة خيام اعتصام أقامها أنصار عدد من المرشحين الذين استبعدوا من الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من أمام المقر الرئيسي لمفوضية الانتخابات في كابول.

وشهدت ننغرهار، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تصعيدا أمنيا وصفه مراقبون بـ "الخطير" ما حدى بالحكومة المركزية تسليم الملف الأمني هناك للجيش الوطني في محاولة لوقف مسلسل التفجيرات.