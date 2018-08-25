ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري شرقي أفغانستان إلى 6 قتلى ومصابين

كابول — سبوتنيك. وأعلنت السلطات الرسمية، أن مدنيين أفغانيين لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرون بجروح، في هجوم انتحاري استهدف تجمعا لمواطنين أمام مكتب مفوضية الانتخابات الأفغانية في الدائرة الخامسة وسط مدينة جلال أباد مركز ولاية ننغرهار.
وتسبب الهجوم بأضرار في عدد من السيارات المتوقفة في المكان، فيما لم تعلن اَي جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم، لكن ولاية ننغرهار تشهد حضور كبير لمسلحي حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي سياق متصل، قامت الشرطة الأفغانية في وقت مبكّر من صباح اليوم بإزالة خيام اعتصام أقامها أنصار عدد من المرشحين الذين استبعدوا من الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من أمام المقر الرئيسي لمفوضية الانتخابات في كابول.
وشهدت ننغرهار، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تصعيدا أمنيا وصفه مراقبون بـ "الخطير" ما حدى بالحكومة المركزية تسليم الملف الأمني هناك للجيش الوطني في محاولة لوقف مسلسل التفجيرات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)