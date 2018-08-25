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    الرئيس رجب طيب أردوغان، تركيا 4 أغسطس/ آب 2018

    أردوغان: التزام جميع الأتراك ضروري لمواجهة الهجمات على الاقتصاد

    © REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
    العالم
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    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت 25 أغسطس/ آب، إن التزام وإصرار جميع الأتراك هو الضمان اللازم لمواجهة الهجمات على اقتصاد تركيا.

    وأضاف في أول تصريحات له عن أزمة العملة التركية منذ أيام وفي بيان بمناسبة إحياء ذكرى معركة ملاذكرد عام 1071، نقلته وكالة "رويترز": "ونحن نواجه الهجمات على الاقتصاد التركي اليوم، فإن أكبر ضامن هو التزام وإصرار كل فرد من شعبنا للتمسك باستقلاله وأمته ومستقبله".

    الرئيس رجب طيب أردوغان، تركيا 4 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
    أردوغان: سنتحدى من يتآمرون على الاقتصاد
    وتابع "لا يمكن لأحد أن يحول دون تحقيق تركيا أهدافها لأعوام 2023 و2053 و2071".

    صارت قضية برانسون، القس المنحدر من ولاية نورث كارولاينا، والذي عاش في تركيا 20 عاما، أحد أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وأنقرة، وكانت سببا في تفاقم أزمة الليرة.

    وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة تتعلق بالإرهاب.

    وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.

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