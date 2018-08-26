زعيم اليمين الفرنسي: الهجرة خطرا على الحضارة الأوروبية

وبحسب وكالة فرانس برس، قال لوران فوكييه، إن "الهجرة الكثيفة خطر ثقافي على الحضارة الأوروبية"، مضيفا، أن الفرنسيين يرفضون "أن يصبحوا أجانب في بلدهم نفسه".
وأضاف زعيم اليمين وسط التصفيق الحاد من الحضور، "أن الفرنسيين يرفضون أن يصبحوا أجانب داخل بلدهم نفسه".
وطالب فوكييه، "يجب علينا ألا نسمح بعد اليوم بدخول هذه البواخر الإنسانية إلى المرافئ الأوروبية".
وكان حزب الجمهوريين اليميني مني بهزيمة كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017، وهو يسعى اليوم لجعل مسألة الهجرة في قلب حملته استعدادا للانتخابات الأوروبية المقررة في مايو/أيار المقبل.
ومع استئناف النشاط السياسي في فرنسا إثر انتهاء العطلة الصيفية، شن العديد من الأحزاب حملات على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، وكان زعيم اليسار الراديكالي ورئيس حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون، دعا الفرنسيين إلى "توجيه صفعة ديموقراطية" إلى ماكرون خلال الانتخابات الأوروبية، ربيع العام المقبل.
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