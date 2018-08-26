البيت الأبيض: ترامب يتابع تطورات حادث إطلاق النار في مدينة جاكسونفيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأنه جرى اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان:"جرى اطلاع الرئيس دونالد ترامب على الحادث وإنه يتابع التطورات في جاكسونفيل".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالشرطة في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية قولها إن مهاجما قتل بالرصاص أربعة أشخاص وأصاب عشرة آخرين اليوم الأحد

أثناء مسابقة لألعاب الفيديو كان يجري بثها عبر الإنترنت من مطعم في المدينة.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل إن المشتبه به قُتل في موقع الحادث. وأضاف على تويتر "عمليات التفتيش جارية"

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

ويقول مركز جاكسونفيل لاندينج على موقعه الإلكتروني إنه يتضمن مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.