ليبرمان يعلن تعاقد إسرائيل على شراء صواريخ ويحذف لاحقا "قدرتها على إصابة أي هدف في المنطقة"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تعاقدت على شراء صواريخ دقيقة يمكنها إصابة أي هدف في الشرق الأوسط، بحسب وصفه، إلا أنه حذف الجزء الخاص بإصابة الأهداف لاحقا.

© East News / AP/FOTOLINK مسؤول عسكري إسرائيلي يكذب ليبرمان بشأن التهدئة مع غزة

سبوتنيك . غرد ليبرمان عبر حسابه على " تويتر " قائلا، "اتفقنا على شراء… صواريخ جديدة ودقيقة قادرة على إصابة أية نقطة في الشرق الأوسط، نحن نجعل جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر قوة وتنوعا وتقدما".

من جانبها، ذكرت قناة "آي 24 نيوز" التي تبث من يافا أن "وزارة الأمن الإسرائيلية تعاقدت مع شركة محلية على صفقة صواريخ تعد الأكبر في السنوات الأخيرة".

إلا أن حساب الوزير على "تويتر" حذف الجزء الخاص بإصابة الأهداف في الشرق الأوسط لاحقا، مكتفيا بالإشارة إلى أن الصفقة كلفت "مئات الملايين".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله إنه "في غضون سنوات عديدة، سيتمكن جيش الدفاع من تعزيز قدراته الهجومية بصواريخ قصيرة وبعيدة المدى، وتم إبرام هذه الصفقة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية".

ونقلت الهيئة عن وزارة الدفاع أن "المعدات الجديدة جاهزة وسعرها مناسب مقارنة مع معدات قتالية أخرى، وأنها مناسبة لحقل القتال المتطور وبإمكانها الوصول حتى 150 كيلومترا".