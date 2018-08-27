ليبرمان يعلن تعاقد إسرائيل على شراء صواريخ ويحذف لاحقا "قدرتها على إصابة أي هدف في المنطقة"

من جانبها، ذكرت قناة "آي 24 نيوز" التي تبث من يافا أن "وزارة الأمن الإسرائيلية تعاقدت مع شركة محلية على صفقة صواريخ تعد الأكبر في السنوات الأخيرة".
إلا أن حساب الوزير على "تويتر" حذف الجزء الخاص بإصابة الأهداف في الشرق الأوسط لاحقا، مكتفيا بالإشارة إلى أن الصفقة كلفت "مئات الملايين".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله إنه "في غضون سنوات عديدة، سيتمكن جيش الدفاع من تعزيز قدراته الهجومية بصواريخ قصيرة وبعيدة المدى، وتم إبرام هذه الصفقة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية".
ونقلت الهيئة عن وزارة الدفاع أن "المعدات الجديدة جاهزة وسعرها مناسب مقارنة مع معدات قتالية أخرى، وأنها مناسبة لحقل القتال المتطور وبإمكانها الوصول حتى 150 كيلومترا".
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