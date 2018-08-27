مارغولوف يبحث مع السفير الأفغاني التحضير لمشاورات أفغانستان

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مارغولوف، مع السفير الأفغاني عبد القيوم كوتشاي، التحضير للمشاورات حول أفغانستان المزمع عقدها في موسكو بداية الشهر المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 27 أغسطس / آب: "خلال المحادثات جرى مناقشة مسائل العلاقات الروسية الأفغانية، بما في ذلك التحضير للاجتماع الثاني وفق صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان".



© Sputnik . Mikhail Klimentyev كرزاي يعلن دعمه لمبادرة موسكو حول أفغانستان

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، في بيان، تعليق اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان بعد اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وجاء في بيان للرئاسة الأفغانية: "في هذا الأثناء، ستواصل الحكومة الأفغانية المشاورات خلال هذه الفترة ، كما يجب أن تعمل فرق من البلدين بشكل مشترك لتحديد زمان الاجتماع".وكانت كابول أعلنت، الأسبوع الماضي، بأنها لن تشارك فيما يطلق عليه صيغة موسكو بشأن أفغانستان، والذي يتم تنظيمه في روسيا في 4 سبتمبر / أيلول، حيث يمكن لوفد طالبان حضور هذا المؤتمر.

كما وفي الوقت نفسه، تبادلت موسكو وكابول سلسلة من البيانات الحادة بشأن موضوع التسوية الأفغانية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، استقال مستشار الأمن القومي الأفغاني محمد حنيف أتمار.

وكما ذكرت وسائل إعلام، بأن الاستقالة جاءت بسبب عدم موافقته على مسار الرئيس أشرف غني.

وزار أتمار موسكو وهو في منصبه هذا في عدة مناسبات، وأجرى محادثات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

ومن المتوقع أن يحل مكانه في هذا المنصب سفير أفغانستان الحالي في الولايات المتحدة.