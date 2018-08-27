الخارجية الروسية تؤكد تأجيل المباحثات حول أفغانستان

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 27 أغسطس / آب: "خلال المباحثات جرى مناقشة القضايا الملحة للتعاون الثنائي في مسائل التسوية الأفغانية، بما في ذلك المباحثات بصيغة موسكو حول أفغانستان برئاسة مشتركة للدولتين".
وكانت كابول أعلنت، الأسبوع الماضي، بأنها لن تشارك فيما يطلق عليه صيغة موسكو بشأن أفغانستان، والذي يتم تنظيمه في روسيا في 4 سبتمبر / أيلول، حيث يمكن لوفد طالبان حضور هذا المؤتمر.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، استقال مستشار الأمن القومي الأفغاني محمد حنيف أتمار.
وكما ذكرت وسائل إعلام، بأن الاستقالة جاءت بسبب عدم موافقته على مسار الرئيس أشرف غني.
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