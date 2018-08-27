الخارجية الروسية تؤكد تأجيل المباحثات حول أفغانستان

أكدت وزارة الخارجية الروسية تأجيل موعد المباحثات حول أفغانستان، التي كان من المقرر أن تعقد بداية الشهر المقبل في موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 27 أغسطس / آب: "خلال المباحثات جرى مناقشة القضايا الملحة للتعاون الثنائي في مسائل التسوية الأفغانية، بما في ذلك المباحثات بصيغة موسكو حول أفغانستان برئاسة مشتركة للدولتين".

© Sputnik . Jak مارغولوف يبحث مع السفير الأفغاني التحضير لمشاورات أفغانستان

وتابع البيان: "الرئيس الأفغاني أيد من حيث المبدأ فكرة عقد لقاء موسكو، واقترح تأجيلها بسبب ضرورة صياغة موقف الجانب الأفغاني من هذه المسألة، مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الكوادر في القيادة الأمنية لأفغانستان".وكانت كابول أعلنت، الأسبوع الماضي، بأنها لن تشارك فيما يطلق عليه صيغة موسكو بشأن أفغانستان ، والذي يتم تنظيمه في روسيا في 4 سبتمبر / أيلول، حيث يمكن لوفد طالبان حضور هذا المؤتمر.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، استقال مستشار الأمن القومي الأفغاني محمد حنيف أتمار.

وكما ذكرت وسائل إعلام، بأن الاستقالة جاءت بسبب عدم موافقته على مسار الرئيس أشرف غني.