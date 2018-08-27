ريابكوف: روسيا تستعد للرد عسكريا واقتصاديا على العقوبات الأمريكية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن القطاعين الحكوميين، العسكري والاقتصادي يعملان على تحضير رد روسي على العقوبات الأمريكية.

موسكو — سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الروسي خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا — 1": "هل تعتقد حقا أننا لن نتغلب على موجة أخرى أو خمس موجات أخرى من العقوبات، نعم نحن بحاجة للتحضير لهذا، وتستعد لهذا الكتل العسكرية والاقتصادية".

© Sputnik . Vitaly Nevar الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تجبر روسيا على الحياد عن نهجها المختار

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، يوم 8 أغسطس/آب، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو، التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد روسيا المرتبطة بالسلاح الكيميائي، التي تم الإعلان عنها سابقا، تدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين 27 أغسطس، تحت ذريعة الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية في سالزبوري البريطانية. وتنفي روسيا هذه الاتهامات وتدعو إلى إجراء تحقيق مشترك في الحادث.