رئيس أوزبكستان يحول ديوان الرئاسة إلى إدارة

طشقند —سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الإدارة الجديدة لوكالة "سبوتنيك": "أصدر الرئيس قرارا بإعادة تشكيل ديوان الرئاسة وتحويله إلى إدارة".
وأضاف المتحدث أنه تم تعيين زينيلوبيدين نظام الدينوف، الذي كان يترأس ديوان الرئاسة، رئيسا لهذه الإدارة.
ووفقا له، فقد تم تغيير منصب المستشارين الحكوميين للرئيس إلى منصب المستشارين الرئاسيين، وقال: "الآن لن يقوم المستشارون بمراقبة عمل نواب رئيس الوزراء، بل سيعملون بالتعاون معهم".
يذكر أن أوزبكستان كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق منذ عشرينيات القرن الماضي، وأعلنت استقلالها في 31 أغسطس/آب 1991. وتشير إحصائيات وزارة الداخلية الروسية إلى أن نحو مليون من مواطنيها يقيمون في روسيا ويشكلون 10 بالمائة من المهاجرين في روسيا.
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