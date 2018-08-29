الولايات المتحدة تشكك في عدد اللاجئين الفلسطينيين

وفي تصريحات في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وهي معهد بحثي بواشنطن غالبا ما يتعاطف مع إسرائيل اتفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله… إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم".
وتقول "أونروا"، إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني. معظمهم أحفاد أشخاص فروا من فلسطين في حرب 1948 التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل.
ووفقا لـ"رويترز"، شككت هايلي أيضا في "حق العودة" الذي يطالب به الفلسطينيون في إطار أي تسوية نهائية للسلام.
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