الولايات المتحدة تشكك في عدد اللاجئين الفلسطينيين

شككت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.

وفي تصريحات في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وهي معهد بحثي بواشنطن غالبا ما يتعاطف مع إسرائيل اتفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.

© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo تقارير تتحدث عن خطة أمريكية لـ"تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"

وخفضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري مساعدتها لأونروا إلى 60 مليون دولار بعد أن تعهدت بدفع 350 مليون دولار خلال العام.

وقالت هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله… إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم".

وتقول "أونروا"، إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني. معظمهم أحفاد أشخاص فروا من فلسطين في حرب 1948 التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل.

ووفقا لـ"رويترز"، شككت هايلي أيضا في "حق العودة" الذي يطالب به الفلسطينيون في إطار أي تسوية نهائية للسلام.