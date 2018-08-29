اعتداء مسلح على منزل خاص برئيس محكمة النقض الأرمني السابق

أفادت مستشارة رئيس لجنة التحقيق الأرمني، سونا تروزيان، بأن منزلا خاصا يملكه رئيس محكمة النقض الأرمني السابق، أرمن ميكرتوميان، قد تعرض، يوم أمس الثلاثاء، لاعتداء من قبل مجموعة مسلحين ببنادق آلية، وأفادت بوقوع إصابات.

يريفان- سبوتنيك. وقالت تروزيان: "في الساعة العاشرة تقريبا من مساء يوم أمس (الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو) تغلغل ثلاثة أشخاص مسلحون ببنادق آلية إلى منزل خاص يملكه رئيس محكمة النقض الأرمني السابق، أرمن ميكرتوميان، في قرية دزوراخبيور (على بعد 16 كم عن العاصمة الأرمنية يريفان). وكان وقتئذ أرمن ميكرتوميان نفسه وأفراد عائلته متواجدين في المنزل."

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وأشارت تروزيان إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فتح مجهولون نيرانا عشوائية.

وقالت: "وتم تجريد أحد المجرمين من السلاح وإلقاء القبض عليه. وقامت إدارة لجنة التحقيق لشؤون مقاطعة كوتايك برفع قضية جنائية وفقا لما تنص عليه المادة الخاصة بالاعتداء بهدف النهب والمادة الخاصة بشراء وتخزين الأسلحة والذخيرة بطريقة غير شرعية".

يذكر أنه تم إقرار إجراء فحص طبي لمعرفة طبيعة الإصابات الجسدية. كما سيتم فيما بعد إصدار بيان رسمي بهذا الشأن.

ويذكر أيضا أن أرمن ميكرتوميان كان قد شغل منصب رئيس محكمة النقض الأرمني في الفترة بين عامي 2008 و2018.