البرلمان الإيراني يضع وزيري التعليم والصناعة على قائمة الاستجوابات

أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، أن عددا من نواب مجلس الشورى الإسلامي قد قدموا طلبات لاستجواب وزير التربية والتعليم ووزير الصناعة والتجارة والمناجم.

طهران- سبوتنيك. وقال علي أصغر يوسف نجاد، أحد أعضاء اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "20 نائبا قدموا طلبا لاستجواب وزير التربية والتعليم لمجلس الشورى الإسلامي، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" للأنباء.

وأضاف نجاد: "لقد أمهل مجلس الشورى وزير التربية والتعليم 10 أيام للحضور إلى المجلس للإجابة على أسئلة النواب".

© AFP 2018 / ATTA KENARE رئيس البرلمان الإيراني: تقرير أسئلة النواب وأجوبة روحاني لن ترفع إلى القضاء

ويأتي هذا الإجراء على خلفية ضعف القدرات التعليمية، وضعف بناء وإعادة تأهيل المدارس، وعدم الاهتمام باللغة المحلية، وانعدام المسؤولية عند بعض المدارس وحدوث الحوادث، وسوء الإدارة في بعض المدارس، وعدم الالتزام بالبرنامج الذي قدمه الوزير أثناء الانتخابات، بحسب ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء.

وكان 50 نائبا قد قدموا طلبا، يوم أمس الثلاثاء، لاستجواب وزير الصناعة والتجارة والمناجم محمد شريعتمداري، وقال النائب حسين علي دليكاني أن "هذه الاستجواب يأتي على خلفية 15 محورا أحدهما يتعلق بعدم السيطرة على السوق، وتفشى الفساد، وعدم دعم الإنتاج المحلي، وغلاء أسعار السيارات".

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حضر إلى البرلمان يوم أمس الثلاثاء، للإجابة على 5 أسئلة للنواب، أتت على خلفية فشل الحكومة في السيطرة على أسعار السلع والعملة الأجنبية، واستمرار العقوبات المصرفية، وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة لتقليل معدل البطالة، والانكماش الاقتصادي لعدة سنوات، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أمام سعر صرف العملة الأجنبية، ومحاربة التهريب.

وبناءً على نتيجة تصويت النواب على أجوبة الرئيس للأسئلة الخمسة، تم رفض 4 محاور منها لم يقتنع بها النواب، واستناداً إلى قرار نواب مجلس الشورى الإسلامي، فقد تم إحالة هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت بها، وبعدها ستتم إحالة النتائج مرة أخرة إلى البرلمان، وعندها سيتخذ البرلمان قراره بشأنهاز