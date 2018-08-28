البرلمان لم يقتنع بأجوبة روحاني ويحيل الأمر للقضاء

قرر البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، إحالة ملف إلى السلطات القضائية بخصوص 4 أسئلة من أصل 5، وجّهها النواب لرئيس البلاد، حسن روحاني، بخصوص الأوضاع الاقتصادية والعقوبات، ولم يقتنع بأجوبة الرئيس حولها.

طهران —سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في طهران، بأنه استنادا إلى أن النواب لم يقتنعوا بأربعة محاور من أصل خمسة، سيتم إحالتها إلى السلطة القضائية وبعدها ستتم إحالة النتائج مرة أخرى إلى البرلمان، وعندها سيتخذ البرلمان الإجراءات بشأنها.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل يناير/ كانون الثاني، شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

وأكد أن إيران ستتغلب على العقوبات الأمريكية التي فرضت حديثا على طهران والتي لن تسهم سوى في توحيد الأمة.

حضر روحاني جلسة البرلمان للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط بعد تنامي المصاعب الاقتصادية.