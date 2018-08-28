البرلمان لم يقتنع بأجوبة روحاني ويحيل الأمر للقضاء

طهران —سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في طهران، بأنه استنادا إلى أن النواب لم يقتنعوا بأربعة محاور من أصل خمسة، سيتم إحالتها إلى السلطة القضائية وبعدها ستتم إحالة النتائج مرة أخرى إلى البرلمان، وعندها سيتخذ البرلمان الإجراءات بشأنها.
وأكد أن إيران ستتغلب على العقوبات الأمريكية التي فرضت حديثا على طهران والتي لن تسهم سوى في توحيد الأمة.
حضر روحاني جلسة البرلمان للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.
وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط بعد تنامي المصاعب الاقتصادية.
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