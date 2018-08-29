هاتف البيت الأبيض يضع ترامب في موقف محرج (فيديو)

حاول الرئيس الأمريكي أكثر من مرة الاتصال بالرئيس المكسيكي ولكنه لم يفلح بسبب عطل فني، الأمر الذي دفع لتدخل أحد الأفراد العاملين في البيت الأبيض لإصلاح العطل.
ورحب ترامب بالرئيس المكسيكي، وهو يتحدث معه على مكبر الصوت أمام العديد من الصحفيين والمصوريين الذين تواجدوا في المكتب.
هذا وكان ترامب قد أعلن يوم الإثنين عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لإتفاق جيد جدا على حد قوله، حول اتفاق إقليمي جديد للتبادل الحر بين البلدين.
Can't stop watching Trump trying to get the President of Mexico on speakerphone. (via CBS) pic.twitter.com/1KDrFHV2qp— Kyle Griffin (@kylegriffin1) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨
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