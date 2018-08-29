أردوغان: الكلمات تعجز عن وصف موقف بلد شريك لنا في حلف الناتو

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التهديدات لن تجبر بلاده على التراجع، موضحا أن الكلمات تعجز عن توضيح مواقف بلد شريك لنا في حلف شمال الأطلسي.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان في ذكرى يوم النصر: نحن على وشك تحقيق انتصارات جديدة

أنطاكيا — سبوتنيك. قال أردوغان في حفل توزيع جوائز الإعلام في أنقرة، اليوم الأربعاء "تعجز الكلمات عن توضيح مواقف بلد شريك لنا في الناتو حيال بلد شريك استراتيجي لها".

وأضاف أردوغان "من غير الممكن أن تدفعنا التهديدات للتراجع"، مشددا "هناك جهات لا تخفي سعيها لمحاصرتنا من خلال الاقتصاد… والجميع سيرى بأن تركيا لديها البديل".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ثقته بأن بلاده على وشك تحقيق انتصارات ونجاحات جديدة، لافتا إلى أن تحقيق تركيا لأهداف 2023 سيساهم في تحديد اتجاه المنطقة.