أردوغان: الكلمات تعجز عن وصف موقف بلد شريك لنا في حلف الناتو

أنطاكيا — سبوتنيك. قال أردوغان في حفل توزيع جوائز الإعلام في أنقرة، اليوم الأربعاء "تعجز الكلمات عن توضيح مواقف بلد شريك لنا في الناتو حيال بلد شريك استراتيجي لها".
وأضاف أردوغان "من غير الممكن أن تدفعنا التهديدات للتراجع"، مشددا "هناك جهات لا تخفي سعيها لمحاصرتنا من خلال الاقتصاد… والجميع سيرى بأن تركيا لديها البديل".
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ثقته بأن بلاده على وشك تحقيق انتصارات ونجاحات جديدة، لافتا إلى أن تحقيق تركيا لأهداف 2023 سيساهم في تحديد اتجاه المنطقة.
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