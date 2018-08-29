روسيا تمنع أمريكا من توسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا منعت محاولة الولايات المتحدة بإدراج شركتين روسيتين وست سفن روسية على قوائم العقوبات، وذلك بسبب مزاعم حول قيامها بنقل النفط إلى كوريا الشمالية.

© AFP 2018 / Mandel Ngan / AFP الخارجية الأمريكية: العقوبات ضد روسيا يجري إدخالها من أجل "تحسين سلوكها"

موسكو — سبوتنيك . ونقلت وكالة "فرانس برس"، أن الصين دعمت الفيتو الروسي باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية.

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت في وقت سابق، شركتين روسيتين و6 سفن على قائمة العقوبات المرتبطة بكوريا الشمالية، بالإضافة لإدراج مواطنين روسيين وشركتين روسية وسلوفاكية على قائمة العقوبات المرتبطة بالقرصنة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا إن لم تغير سلوكها.