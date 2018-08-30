كوريا الجنوبية: القمة المزمعة مع الشمال تركز على قضية نزع السلاح النووي

قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن القمة المرتقبة بين الكوريتين تركز على نزع السلاح النووي.

وأكد المتحدث باسم القصر الرئاسي، كيم وي كيوم، في مؤتمر صحفي أن نزع السلاح النووي هو القضية الأكثر أهمية في إعلان بانمونجوم واتفاق سينتوسا وبين قادة الكوريتين والولايات المتحدة، حسب وكالة أنباء يونهاب.

© AP Photo / South Korea Defense Ministry البيت الأبيض يكشف عن رأي ترامب في التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

وحول تصريحات ترامب "أنه ليس هناك سبب لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، قال المتحدث إنه يعتقد أن تصريحات ترامب جاءت في إطار ما قاله.

وعلق المتحدث على رفض قيادة قوات الأمم المتحدة إجراء "الكوريتين" لدراسة ميدانية مشتركة مع الشمال من أجل خط للسكك الحديدية، بأن حكومته تتشاور مع الولايات المتحدة بشكل وثيق.