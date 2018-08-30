الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان: البشير سيدرج ملاحظاتنا خلال اجتماع "الإيقاد"

أعلنت الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان، اليوم الخميس، أن الرئيس عمر البشير سيدرج ملاحظات الحركة خلال اجتماع رؤساء "الإيقاد".

الخرطوم — سبوتنيك قال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الحركة الشعبية المعارضة، فوك بوث، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس السوداني التزم أمام قيادة الحركة الشعبية المعارضة، بأن يتم تضمين ملاحظاتهم خلال اجتماع رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)، ليتم مناقشتها بين الرؤساء للوصول لحلول حولها".

© REUTERS / HANDOUT السودان: قائد الحركة الشعبية المعارضة يوقع على الاتفاقية النهائية للسلام

وأكد بوث أن "الحركة الشعبية المعارضة ستوقع، اليوم الخميس، بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام النهائية بالخرطوم".

كما أوضح أنهم في انتظار مجموعة تحالف المعارضة الأخرى لإضافة ملاحظاتهم في الوثيقة.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت، أول من أمس، موافقة قائد الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان رياك مشار، التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام بالأحرف الأولى.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الوساطة السودانية قادت اليوم مفاوضات مكثفة مع قائد الحركة الشعبية المعارضة رياك مشار أفضت إلى موافقة الأخير على التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام بالأحرف الأولى بعد غد الخميس 30 أغسطس".