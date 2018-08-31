قاسمي: زعماء الدول الثلاث يبحثون التصرفات الأمريكية الأخيرة في المنطقة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن قادة الدول الثلاث، إيران وروسيا وتركيا، سيبحثون في اجتماعهم المقرر عقده في إيران يوم 7 أيلول/ سبتمبر المقبل، التصرفات الأمريكية تجاههم، وتجاه المنطقة، مشيرا إلى أن طهران، ستستضيف الاجتماع المقبل للدول الضامنة لمسار أستانا.

موسكو — سبوتنيك. وقال قاسمي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أحب أن أؤكد أن طهران ستستضيف الاجتماع المقبل للدول الضامنة لمسار أستانا هذا العام".

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وبما بخص الاجتماع الثلاثي بين زعماء كل من إيران وروسيا وتركيا، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سيبحث قادة الدول الثلاث التصرفات الأمريكية الأخيرة تجاههم وتجاه المنطقة".

وأضاف قاسمي أنه "وبطبيعة الحال فإن الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد في إيران بعد أيام سيناقش الملف السوري وتطورات اجتماع أستانا، وسيبحث الاجتماع عودة اللاجئين السوريين، واللجنة الدستورية، وسيبحث الاجتماع دون شك العلاقات بين الدول الثلاث وسبل تحسينها وتطويرها، والتطورات التي جرت في الفترة الأخيرة".

وأشار قاسمي إلى أن هذا اللقاء "سيكون فرصة مناسبة للحوار بصورة ثلاثية بين الرؤساء وبصورة ثنائية بين إيران وروسيا وتركيا".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، سيعقدان لقاء ثنائيا على هامش القمة الروسية التركية الإيرانية حول سوريا والتي تقرر عقدها يوم 7 أيلول/ سبتمبر في طهران، بعد أن كانت السلطات الإيرانية تدرس إقامتها في تبريز.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيرة التركي يوم 7 أيلول/ سبتمبر في طهران.

يذكر أن الرؤساء الثلاثة اجتمعوا في أنقرة في شهر نيسان/ أبريل، الماضي، وبحثوا التطورات في سوريا.