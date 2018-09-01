رئيسة بلدية أمستردام: يوجد دوافع إرهابية وراء حادث الطعن

قالت رئيسة بلدية مدينة أمستردام الهولندية فيمك هالسيما، مساء اليوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول، إن الشخص الذي ألقي القبض عليه في حادث الطعن، الذي وقع بمحطة قطارات، أمس الجمعة، تصرف بدافع إرهابي.