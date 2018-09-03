سلطات دونباس قد تعلن التعبئة واستدعاء الاحتياط إذا توتر الوضع مع أوكرانيا

صرح المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، إدوارد باسورين، اليوم الإثنين، بأنه من الممكن إعلان التعبئة واستدعاء قوات الاحتياط في حال توتر الوضع بشكل حاد في دونباس.

دونيتسك — سبوتنيك. وقال باسورين للصحفيين ردا على سؤال حول إعلان التعبئة واستدعاء قوات الاحتياط في حالة التوتر الحاد للأوضاع في دونباس "هذا الأمر (إعلان التعبئة واستدعاء قوات الاحتياط) يدخل ضمن خططنا دائما. وسيتم تنفيذ تلك الخطة وقت الحاجة. توجد عدة مراحل، مرحلة أولى وثانية وثالثة. ومن الممكن تنفيذ الأولى. يجب أن ننظر إلى تطورات الموقف".

وفي وقت سابق، أعلن باسورين عن هجوم محتمل من قبل قوات الأمن الأوكرانية في دونباس بعد اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشينكو. وفقا له، يمكن أن يبدأ الهجوم في 14 سبتمبر/أيلول.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق منذ سبتمبر/أيلول 2014، تحدد خطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.